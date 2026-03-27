Российский сенатор высказался о позиции Москвы и Пекина по решению конфликтов

Сенатор Денисов назвал сплоченную и выработанную единую позицию оружием РФ и КНР

Оружие России и Китая — это сплоченная и выработанная единая позиция, которой они могут придерживаться на международных площадках. Так на вопрос «Ленты.ру» о совместных шагах Москвы и Пекина по урегулированию конфликтов, в том числе на Ближнем Востоке, ответил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Денисов.

«Сейчас не следует упрощать ситуацию, что кто-то придет с дубиной и начнет там всех бить по голове. Такого просто не бывает. Кроме американского президента, который именно так и поступает. Наше оружие — это сплоченная и выработанная единая позиция, которой мы, как крупные государства, можем придерживаться на международных площадках, в том же Совете Безопасности ООН», — заявил бывший посол России в Китае.

По его словам, абсолютное большинство стран выражает несогласие с действиями США. При этом он отметил, что в силу разных, но объективных причин, связанных с национальными интересами стран, многие не рискуют из-за возможных потерь от такого лобового столкновения с Вашингтоном.

Сенатор подчеркнул, что российско-китайские отношения — своего рода «точка кристаллизации солевого раствора», вокруг которой могут группироваться и другие страны.

Ранее посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй заявил, что китайско-российское взаимодействие достигло зрелости и устойчивости, процитировав древнего философа Конфуция.