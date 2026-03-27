Россию предостерегли от «опыта Горбачева»

Профессор Сафонов: Для защиты от шоков в России надо развивать не только ВПК

В России высокий спрос на рабочие профессии сейчас в основном обеспечивается предприятиями военно-промышленного комплекса (ВПК). Об этом заявил профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов, сообщает «Говорит Москва».

По его словам, к этой ситуации надо относиться аккуратно и не повторить «опыт Горбачева», когда закрытие таких предприятий обернулось серьезным всплеском безработицы. Поэтому следует развивать не только сектор ВПК, но и реализовывать другие серьезные проекты.

«Поэтому, если мы будем последовательно двигаться, определяя базовые, так сказать, отрасли, которые обеспечивают национальные приоритеты и безопасность, мы сможем в полной мере снизить свою зависимость от шоков», — сказал Сафонов.

Ранее глава Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирек Файзуллин заявил, что в обозримом будущем российский строительный сектор может столкнуться с серьезной проблемой на фоне усугубления дефицита квалифицированных строителей. В результате под угрозой срыва рискуют оказаться как государственные, так и частные контракты.

Также появились данные, что в России женщины начали чаще интересоваться рабочими специальностями. В частности, россиянки стали чаще претендовать на вакансии разнорабочих и водителей.