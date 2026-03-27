Бывший СССР
10:53, 27 марта 2026

Рютте захотел углубить связи НАТО с двумя постсоветскими странами

Рютте: НАТО готово углублять диалог и сотрудничество с Арменией и Азербайджаном
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Omar Havana / Reuters

Североатлантический альянс (НАТО) готов углублять диалог и сотрудничество с Арменией и Азербайджаном. О новом этапе развития связей объединения с постсоветскими странами сообщил генеральный секретарь блока Марк Рютте в своем докладе за 2025 год.

«В 2025 году НАТО приветствовало существенный прогресс в достижении мира между Арменией и Азербайджаном, признав продолжающееся участие Соединенных Штатов в мирном процессе. (...) [Альянс] готов углубить диалог и сотрудничество с обеими странами», — говорится в тексте доклада Рютте.

В документе подчеркивается, что Южный Кавказ важен для безопасности НАТО. Объясняется это «ощущением влияния» на регион последствий украинского кризиса.

В ноябре 2025 года президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что азербайджанская армия приводится под стандарты НАТО. По его словам, Баку активно сотрудничает с Анкарой в этом вопросе. Премьер-министр Армении Никол Пашинян же публично декларирует, что для Еревана отношения с альянсом важны для «укрепления демократических институтов». При этом оба политика прямо не упоминают свое потенциальное членство в альянсе.

В июне 2025 года официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила позицию Москвы по сотрудничеству Армении и Азербайджана с альянсом. «Надеемся, что в Баку и Ереване в полной мере оценивают риски углубления взаимодействия с НАТО», — отметила дипломат.

    Последние новости

    Зеленский рассказал о защите Саудовской Аравии

    Названы главные жертвы грядущего продовольственного кризиса

    Лидер страны-союзницы России допустил встречу с Трампом

    Экс-участника «А-Студио» задержали за нетрезвое вождение

    Российские системы РЭБ спрячут от дронов с тепловизорами

    Хабенский почтил память ректора Школы-студии МХАТ Золотовицкого

    Стало известно об атаке беспилотников на родной город Зеленского

    Назван фаворит чемпионата мира по футболу 2026 года

    МИД России высказался об атаке на Русский дом в Чехии

    КамАЗ потерял надежды на прибыль в 2026 году

    Все новости
