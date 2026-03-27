Актриса Сидни Суини показала внешность служащего в ВВС США брата Трента

Американская актриса Сидни Суини показала внешность служащего в Военно-воздушных силах (ВВС) США младшего брата Трента. Пост появился в сторис на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

28-летняя звезда сериала «Эйфория» продемонстрировала кадр, сделанный во время видеосозвона с 25-летним родственником. Он предстал перед камерой в камуфляжной форме и каске.

«Звонки от брата всегда радуют меня, когда он на службе вдали от дома. Думаю обо всех наших парнях и девушках за границей и посылаю им свою любовь! Спасибо за вашу службу», — указала в подписи знаменитость.

