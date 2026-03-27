Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:04, 27 марта 2026

Созданное в СССР движение в память о жертвах репрессий потребовали запретить

Верховный суд РФ принял иск о признании «Мемориала» экстремистским и его запрете
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Верховный суд России принял иск о признании Международного общественного движения «Мемориал» (включено Минюстом в список иноагентов) экстремистской организацией и запрете его деятельности на территории России. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Дело будет рассмотрено в закрытом режиме.

28 декабря 2021 года Верховный суд России принял решение о ликвидации Международного историко-просветительского, благотворительного и правозащитного общества «Мемориал», которое было создано в августе 1987 года в Москве инициативной группой «За увековечение памяти о жертвах репрессий». Его первым председателем стал академик АН СССР Андрей Сахаров, напоминает ТАСС.

В 2025 году Тверской суд Москвы ликвидировал Фонд содействия историческому и правовому просвещению «Мемориал» (организация-учредитель включена Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иноагента, и ликвидирована по решению Верховного суда РФ). С просьбой о ликвидации обратился учредитель фонда.

Сооснователь «Мемориала» 71-летний Олег Орлов (признан в России иностранным агентом) получил 2,5 года колонии общего режима по делу о повторной дискредитации армии России. В 2023 году Орлов был оштрафован за дискредитацию Вооруженных сил России на 100 тысяч рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok