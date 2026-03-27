Созданное в СССР движение в память о жертвах репрессий потребовали запретить

Верховный суд РФ принял иск о признании «Мемориала» экстремистским и его запрете

Верховный суд России принял иск о признании Международного общественного движения «Мемориал» (включено Минюстом в список иноагентов) экстремистской организацией и запрете его деятельности на территории России. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Дело будет рассмотрено в закрытом режиме.

28 декабря 2021 года Верховный суд России принял решение о ликвидации Международного историко-просветительского, благотворительного и правозащитного общества «Мемориал», которое было создано в августе 1987 года в Москве инициативной группой «За увековечение памяти о жертвах репрессий». Его первым председателем стал академик АН СССР Андрей Сахаров, напоминает ТАСС.

В 2025 году Тверской суд Москвы ликвидировал Фонд содействия историческому и правовому просвещению «Мемориал» (организация-учредитель включена Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иноагента, и ликвидирована по решению Верховного суда РФ). С просьбой о ликвидации обратился учредитель фонда.

Сооснователь «Мемориала» 71-летний Олег Орлов (признан в России иностранным агентом) получил 2,5 года колонии общего режима по делу о повторной дискредитации армии России. В 2023 году Орлов был оштрафован за дискредитацию Вооруженных сил России на 100 тысяч рублей.