Спецназ ГУР МО Украины готовился к отправке на Ближний Восток и попал в Сумскую область

Готовившееся к отправке на Ближний Восток спецподразделение Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны (МО) Украины «Шаманбат» перевели в Сумскую область. Об этом сообщили в российских силовых структурах, передает РИА Новости.

«Украинская "волонтерка" Ярина Климчишина в личном общении жалуется, что спецподразделение ГУР "Шаманбат" планировалось к участию в боевых действиях на Ближнем Востоке, куда набирали добровольцев. Однако в итоге всех ее знакомых украинских разведчиков отправили в Сумскую область "стабилизировать фронт"», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, бойцов спецназа ГУР передали в подчинение командирам механизированных и пехотных подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее стало известно, что энергетический кризис, вызванный конфликтом между США и Ираном, привел к дефициту топлива в украинских войсках. Как рассказали Politico украинские военные, колебания цен на топливо плохо влияют на запасы горючего для боевых машин, включая артиллерию и бронетранспортеры.