Стало известно о планах экс-командующего ЦВО баллотироваться в Госдуму

«Коммерсантъ»: Экс-командующий ЦВО генерал-полковник Лапин может пойти в ГД

Экс-командующий Центральным военным округом (ЦВО), группировкой войск «Север» и бывший начальник Главного штаба генерал-полковник Александр Лапин может пойти в Госдуму. О таких планах стало известно из публикации «Коммерсантъ».

По информации издания, получивший звание Героя России Лапин может баллотироваться в депутаты от Татарстана.

О генерале Лапине заговорили в 2022 году, когда он подвергся критике со стороны главы Чечни Рамзана Кадырова. Тот обвинил генерала в том, что из-за его действий российские войска совершили вынужденный выход из Красного Лимана. Тогда Кадыров заявлял, что руководивший обороной этого направления Лапин выставил на рубежах мобилизованных из Луганской народной республики и не обеспечил их связью и достаточным количеством боеприпасов.

В ноября 2022 года вместо Лапина ЦВО возглавил генерал-майор Александр Линьков, а затем генерал-полковник Валерий Солодчук. В сентябре Лапина уволили с военной службы.