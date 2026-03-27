09:15, 27 марта 2026Россия

Стало известно о планах экс-командующего ЦВО баллотироваться в Госдуму

Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Экс-командующий Центральным военным округом (ЦВО), группировкой войск «Север» и бывший начальник Главного штаба генерал-полковник Александр Лапин может пойти в Госдуму. О таких планах стало известно из публикации «Коммерсантъ».

По информации издания, получивший звание Героя России Лапин может баллотироваться в депутаты от Татарстана.

О генерале Лапине заговорили в 2022 году, когда он подвергся критике со стороны главы Чечни Рамзана Кадырова. Тот обвинил генерала в том, что из-за его действий российские войска совершили вынужденный выход из Красного Лимана. Тогда Кадыров заявлял, что руководивший обороной этого направления Лапин выставил на рубежах мобилизованных из Луганской народной республики и не обеспечил их связью и достаточным количеством боеприпасов.

В ноября 2022 года вместо Лапина ЦВО возглавил генерал-майор Александр Линьков, а затем генерал-полковник Валерий Солодчук. В сентябре Лапина уволили с военной службы.

    Последние новости

    Из России собрались уйти больше десятка брендов. Среди них есть и российские

    Россиянин с камнем набросился на пассажира маршрутки из-за одной просьбы

    В Кашмире произошло землетрясение

    Стало известно о планах экс-командующего ЦВО баллотироваться в Госдуму

    Москвичам назвали срок начала дождей

    Артемий Лебедев дал совет испытывающей проблемы из-за мата подписчице

    ВС России ликвидировали спешивших на помощь сослуживцам бойцов ВСУ

    56-летняя звезда «Твин Пикса» раскрыла секреты красоты и стройности

    Новейший российский «Союз-5» впервые запустят 2 апреля

    Землетрясение произошло у берегов Новой Гвинеи

    Все новости
