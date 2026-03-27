Стилист Рогов высказался о звездах российского шоу-бизнеса фразой «ходят в подделках»

Стилист Александр Рогов заявил, что часть российских звезд носит подделки

Российский стилист Александр Рогов высказался о звездах российского шоу-бизнеса фразой «ходят в подделках». Видео с его комментарием приводит Telegram-канал «Звездач».

По словам эксперта, такие знаменитости, как Филипп Киркоров, Zivert и Анна Асти, тщательно следят за гардеробом и тратят крупные суммы на гардероб. В то же время есть часть звезд, которая предпочитает экономить и носит фейковые наряды.

«Есть те, кто не тратится, ходит в подделках. Это их право, не будем их осуждать», — заявил специалист.

В декабре 2025 года российская телеведущая Алена Водонаева описала мужчин из российского шоу-бизнеса словами «красномордые и толстобрюхие».