Годами страдающая от акне россиянка выявила неожиданную причину недуга

Страдающая от акне блогерша Андреева назвала порошок для стирки причиной недуга

Блогерша Арина Андреева, которая годами борется с высыпаниями на лице, выявила неожиданную причину недуга. Об этом она рассказала в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Юзерша с никнеймом ari.andreeva рассказала, что в течение десяти лет страдала от акне. При этом она подчеркнула, что дважды проходила терапию с помощью системных ретиноидов, однако вновь столкнулась с рецидивом.

Помимо этого, на теле россиянки появились красные пятна и раздражение, несмотря на хорошие по всем показателям анализы. В результате Андреева назвала причиной заболевания стиральный порошок, гель для душа и другие средства с отдушкой.

«И я точно знаю, что сейчас меня может сильно высыпать, если: я выпила плохой кофе на простом молоке, поспала на стираной порошком наволочке или помылась гелем для душа (в отелях безвыходная ситуация с порошком). Также если перетерла лицо ватным диском или переборщила с кислотами, понервничала», — перечислила блогерша.

Ранее в марте девушка назвала неожиданный минус лечения акне для вещей. Блогерша Анастасия Шалиевская показала постельное белье с яркими пятнами неестественного цвета.