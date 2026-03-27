14:54, 27 марта 2026

Теннисистка Соболенко раскрыла размеры желаемого помолвочного кольца

Екатерина Ештокина
Фото: VCG / Visual China Group / ТАСС

Белорусская теннисистка Арина Соболенко раскрыла размер желаемого помолвочного кольца от бразильского бизнесмена Георгиоса Франгулиса. На эту тему она высказалась в подкасте Broadcast Boys, опубликованном в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Первая ракетка мира призналась, что мечтала носить драгоценное изделие с 14-каратным камнем. Однако возлюбленный преподнес ей кольцо с бриллиантом в 12 каратов. «Я попросила 14, но получила 12», — отметила спортсменка.

О помолвке Соболенко стало известно 4 марта — пара находится в отношениях с 2024 года. Позже теннисистка показала помолвочное кольцо за 231 миллион рублей.

    Последние новости

    Израиль обратился к Ирану после атак КСИР

    Рабочего насмерть засыпало землей на стройплощадке в Москве

    Наземную операцию США в Иране описали фразой «смертельная ловушка»

    ВС России нанесли удар по «Нафтогазу» в Полтавской области

    Турист 10 дней жил в транзитной зоне аэропорта из-за ситуации на Ближнем Востоке

    Российского журналиста приговорили к 11,5 года колонии

    Рубио поведал об обсуждении Украины на саммите «Большой семерки»

    Россиян призвали срочно помыть машину

    Иран попал по крупнейшему центру израильской армии

    Ребенку прострелили живот в российском регионе

    Все новости
