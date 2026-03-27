Теннисистка Соболенко раскрыла размеры желаемого помолвочного кольца

Первая ракетка мира Соболенко желала получить 14-каратное помолвочное кольцо

Белорусская теннисистка Арина Соболенко раскрыла размер желаемого помолвочного кольца от бразильского бизнесмена Георгиоса Франгулиса. На эту тему она высказалась в подкасте Broadcast Boys, опубликованном в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Первая ракетка мира призналась, что мечтала носить драгоценное изделие с 14-каратным камнем. Однако возлюбленный преподнес ей кольцо с бриллиантом в 12 каратов. «Я попросила 14, но получила 12», — отметила спортсменка.

О помолвке Соболенко стало известно 4 марта — пара находится в отношениях с 2024 года. Позже теннисистка показала помолвочное кольцо за 231 миллион рублей.