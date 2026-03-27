Трамп сообщил о прибыли США после атаки на Венесуэлу

Трамп: Атака на Венесуэлу оказалась прибыльной для США

Американский лидер Дональд Трамп в интервью Fox News заявил, что атака на Венесуэлу оказалась прибыльной для США. Об этом сообщает РИА Новости.

«Сто миллионов баррелей нефти за первую неделю, мы более чем покрыли расходы на атаку. Мы, вероятно, в четыре-пять раз заработали больше, чем стоила атака», — отметил президент США.

Глава Белого дома подчеркнул, что Соединенные Штаты «забирают сотни миллионов баррелей нефти из Венесуэлы». «И мы многое даем им, многое оставляем себе», — отметил он.

Ранее сообщалось, что Трамп рассматривает несколько вариантов давления на Кубу, включая экономическую зависимость острова от Вашингтона и смену руководства страны. По данным Bloomberg, для смены руководства страны американская администрация ориентируется на сценарий, который США ранее применили в отношении Венесуэлы.

