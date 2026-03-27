Тренер сборной Украины оценил невыход команды на чемпионат мира

Тренер сборной Украины Ребров извинился за невыход команды на чемпионат мира

Главный тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров оценил поражение команды от Швеции в полуфинале плей-офф квалификации чемпионата мира 2026 года. Его слова приводит Sports.

Специалист извинился перед болельщиками за невыход команды на турнир, однако подчеркнул, что у игроков было желание выиграть. «Наверное, для болельщиков это позорно. Ребята делали, мы делали. К сожалению, мы проиграли, это футбол», — заявил он.

Сборная Украины проиграла национальной команде Швеции со счетом 1:3. Таким образом, украинцы потеряли шансы на выход в следующую стадию отборочного турнира.

В финале отборочного турнира сборная Швеции сыграет с Польшей, которая оказалась сильнее Албании.