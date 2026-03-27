Тренер сборной Украины оценил невыход команды на чемпионат мира

Главный тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров оценил поражение команды от Швеции в полуфинале плей-офф квалификации чемпионата мира 2026 года. Его слова приводит Sports.
Специалист извинился перед болельщиками за невыход команды на турнир, однако подчеркнул, что у игроков было желание выиграть. «Наверное, для болельщиков это позорно. Ребята делали, мы делали. К сожалению, мы проиграли, это футбол», — заявил он.
Сборная Украины проиграла национальной команде Швеции со счетом 1:3. Таким образом, украинцы потеряли шансы на выход в следующую стадию отборочного турнира.
В финале отборочного турнира сборная Швеции сыграет с Польшей, которая оказалась сильнее Албании.