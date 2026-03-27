Туриста зарубили самурайским мечом на глазах у его девушки на курортном острове

The US Sun: Голландского туриста зарубили самурайским мечом на Бали

Голландского туриста зарубили самурайским мечом на индонезийском курортном острове Бали. Подробностями истории поделился таблоид The US Sun.

По данным издания, двое мужчин на мотоциклах подъехали к 49-летнему Рене Поу, который отдыхал на вилле в районе Северная Кута со своей девушкой-индонезийкой. Злоумышленники, вооруженные холодным оружием, изрезали европейца на глазах у его спутницы.

Поу доставили в больницу на машине скорой помощи, но он потерял сознание по дороге. В больнице врачи констатировали его кончину — мужчина не выжил из-за обильной кровопотери.

В беседе с полицией девушка голландца призналась, что один из подозреваемых преследовал ее на улице, держа в руках нож, покрытый кровью ее мужчины. По данным издания, нападавшие скрылись с места на мотоциклах. Расследование продолжается, полиция пытается установить мотив преступления.

Голландские СМИ предположили, что Поу мог скрываться от правосудия за преступления, связанные с наркотиками, но Министерство иностранных дел Нидерландов не подтвердило эти слухи.

