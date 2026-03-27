Туриста зарубили самурайским мечом на глазах у его девушки на курортном острове

Голландского туриста зарубили самурайским мечом на индонезийском курортном острове Бали. Подробностями истории поделился таблоид The US Sun.
По данным издания, двое мужчин на мотоциклах подъехали к 49-летнему Рене Поу, который отдыхал на вилле в районе Северная Кута со своей девушкой-индонезийкой. Злоумышленники, вооруженные холодным оружием, изрезали европейца на глазах у его спутницы.
Поу доставили в больницу на машине скорой помощи, но он потерял сознание по дороге. В больнице врачи констатировали его кончину — мужчина не выжил из-за обильной кровопотери.
В беседе с полицией девушка голландца призналась, что один из подозреваемых преследовал ее на улице, держа в руках нож, покрытый кровью ее мужчины. По данным издания, нападавшие скрылись с места на мотоциклах. Расследование продолжается, полиция пытается установить мотив преступления.
Голландские СМИ предположили, что Поу мог скрываться от правосудия за преступления, связанные с наркотиками, но Министерство иностранных дел Нидерландов не подтвердило эти слухи.
Ранее на этом же курортном острове мужчина изнасиловал туристку и украл у нее деньги и iPhone 14. После посещения бара пострадавшая не помнит, как оказалась на мотоцикле с незнакомцем за рулем.