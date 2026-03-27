18:26, 27 марта 2026

Туриста зарубили самурайским мечом на глазах у его девушки на курортном острове

The US Sun: Голландского туриста зарубили самурайским мечом на Бали
Алина Черненко

Фото: Josiah_S / Shutterstock / Fotodom

Голландского туриста зарубили самурайским мечом на индонезийском курортном острове Бали. Подробностями истории поделился таблоид The US Sun.

По данным издания, двое мужчин на мотоциклах подъехали к 49-летнему Рене Поу, который отдыхал на вилле в районе Северная Кута со своей девушкой-индонезийкой. Злоумышленники, вооруженные холодным оружием, изрезали европейца на глазах у его спутницы.

Поу доставили в больницу на машине скорой помощи, но он потерял сознание по дороге. В больнице врачи констатировали его кончину — мужчина не выжил из-за обильной кровопотери.

В беседе с полицией девушка голландца призналась, что один из подозреваемых преследовал ее на улице, держа в руках нож, покрытый кровью ее мужчины. По данным издания, нападавшие скрылись с места на мотоциклах. Расследование продолжается, полиция пытается установить мотив преступления.

Голландские СМИ предположили, что Поу мог скрываться от правосудия за преступления, связанные с наркотиками, но Министерство иностранных дел Нидерландов не подтвердило эти слухи.

Ранее на этом же курортном острове мужчина изнасиловал туристку и украл у нее деньги и iPhone 14. После посещения бара пострадавшая не помнит, как оказалась на мотоцикле с незнакомцем за рулем.

    Последние новости

    Белоруссия ответила на предложение Литвы о встрече

    Зендея в платье с декольте до пупка появилась на премьере фильма

    В российском регионе ребенок поиграл с кошкой и заразился смертельным вирусом

    Отар Кушанашвили пожалел Губина

    Россиян предупредили о подорожании летнего отдыха в Анапе

    Начался второй день межпарламентских переговоров России и США

    Дочь воссоединилась с пропавшей 24 года назад матерью

    Раскрыто неочевидное последствие высокого потребления соли для сердца

    58-летняя Памела Андерсон снялась в рекламе без макияжа ради борьбы с нейросетями

    Иран раскрыл число погибших дипломатов от атак Израиля

    Все новости
