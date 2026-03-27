У автора хита «Возьми телефон, детка» нашли элитное жилье на 190 миллионов рублей

Mash Money: Рэпер Toxis владеет тремя квартирами в РФ на 190 миллионов рублей

У рэпера Toxis (настоящее имя — Андрей Смелянский), который является автором хита «Возьми телефон, детка» нашли элитное жилье в Москве и Санкт-Петербурге примерно на 190 миллионов рублей. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash Money.

В столице исполнитель владеет квартирой площадью 147 квадратных метров, расположенной в жилом комплексе «Алиса» в районе Покровское-Стрешнево. Стоимость объекта — около 115 миллионов рублей. Помимо этого, Смелянский приобрел недвижимость рядом с деловым кварталом «Москва-Сити». Речь идет о квартире в ЖК «Береговой» метражом 75 «квадратов». Аналогичный лот, как у рэпера, в данный момент продается за 40 миллионов и более.

Что касается Петербурга, там в собственности у Toxis есть квартира в жилом комплексе «Приморская высотка». Ее площадь — 126 квадратных метров. По информации канала, стоимость подобного жилья стартует от 35 миллионов рублей.

Ранее стало известно, что рэпер Баста владеет недвижимостью в стране стоимостью в сотни миллионов рублей.