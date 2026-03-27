Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:47, 27 марта 2026Мир

В США заявили об ожидании ответа от Ирана на план прекращения огня

CBS News: США ждут от Ирана ответа на предложенный план прекращения огня
Марина Совина
Марина Совина

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

США ждут от Ирана официального ответа на предложенный план прекращения огня, сообщает CBS News.

Отмечается, что Белый дом ожидает ответа Ирана на предложение из 15 пунктов. По словам двух источников телеканала, американскому президенту Дональду Трампу и высокопоставленным чиновникам Белого дома сообщили, что встречное предложение Тегерана, вероятно, поступит в пятницу, 27 марта, через посредников.

На момент публикации ответ еще не был получен посредниками.

25 марта стало известно, что США предъявили Ирану список из 15 пунктов, которые необходимы для урегулирования конфликта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok