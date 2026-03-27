В США заявили об ожидании ответа от Ирана на план прекращения огня

CBS News: США ждут от Ирана ответа на предложенный план прекращения огня

Отмечается, что Белый дом ожидает ответа Ирана на предложение из 15 пунктов. По словам двух источников телеканала, американскому президенту Дональду Трампу и высокопоставленным чиновникам Белого дома сообщили, что встречное предложение Тегерана, вероятно, поступит в пятницу, 27 марта, через посредников.

На момент публикации ответ еще не был получен посредниками.

25 марта стало известно, что США предъявили Ирану список из 15 пунктов, которые необходимы для урегулирования конфликта.