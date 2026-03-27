В Госдуме назвали ответственных за нападение с коктейлями Молотова на Русский дом в Праге

Чепа: За нападение на Русский дом в Праге ответственны спецслужбы Украины

За нападение на Русский дом в Праге, который забросали коктейлями Молотова, ответственны спецслужбы Украины. К такому выводу пришел заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с NEWS.ru.

По его словам, Киев активизировал работу своих спецслужб в нескольких странах. Депутат считает, что они «буквально пытаются влезать» в любые мероприятия, связанные с деятельностью России за рубежом. «У них есть возможности проводить террористические акты, которые финансируются ЕС. Украинские спецслужбы плотно работают с коллегами из Великобритании. Я думаю, что [нападение на Русский дом] в Праге — дело рук украинских спецслужб», — считает парламентарий.

Он добавил, что окончательно пресечь подобные действия можно будет только после капитуляции Украины.

В свою очередь, сенатор Совфеда Владимир Джабаров в беседе с «Лентой.ру» выразил мнение, что за нападением на Русский дом стоят украинские беженцы. По его словам, Чехии необходимо понимать, кого она у себя приютила.

Ранее сообщалось, что неизвестные забросали культурный центр Русский дом в Праге коктейлями Молотова. Злоумышленники бросили шесть бутылок с зажигательной смесью в окна библиотеки. Три из них не взорвались. Руководитель центра назвал произошедшее покушением на культуру и выразил надежду, что чешские правоохранители найдут и накажут исполнителей.