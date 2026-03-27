Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:48, 27 марта 2026РоссияЭксклюзив

В России прокомментировали атаку с коктейлями Молотова на Русский дом в Праге

Сенатор Джабаров: Нападение на Русский дом в Праге могли совершить украинцы
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Нападение на Русский дом в Праге, вероятнее всего, осуществили украинские беженцы, а потому Чехии необходимо понимать, кого она у себя приютила, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что неизвестные атаковали культурный центр «Русский дом» в Праге, бросив в окна библиотеки бутылки с зажигательной смесью. Руководитель центра назвал произошедшее покушением на культуру и выразил надежду, что чешские правоохранители найдут и накажут исполнителей.

«Я бы хотел, чтобы чешские власти понимали, кого они приютили. Они приютили нацистов. Сегодня они пытаются сжечь Русские дома, посольства. Ну закроем мы Русский дом, выведем наших дипломатов, но, думаете, они успокоятся? Они завтра будут делать то же самое против чешских властей и любых чешских учреждений. Когда мы говорили, что они приютили потенциальных террористов, они не верили. Это только начало», — прокомментировал Джабаров.

Сенатор добавил, что со своей стороны российское руководство вызовет посла Чехии в России, потребует провести расследование по этому инциденту, а также проинформировать Москву о его результатах.

Ранее Израиль атаковал партнерский Русский дом в Ливане. Здание оказалось полностью разрушено. В результате никто не пострадал, так как люди заранее покинули помещения, когда началась война.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok