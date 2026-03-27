Бывший СССР
12:45, 27 марта 2026

В Кремле назвали действия Киева энергошантажом

Песков: Удары Киева по терминалам КТК являются энергошантажом
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Удары Киева по Каспийскому трубопроводному консорциуму (КТК) являются энергошантажом. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля, передает ТАСС.

«Фактически энергошантажом занимается и продолжает заниматься Киев, отчего страдают интересы и нашей компании, и американских компаний, и казахстанских компаний», — отметил он.

Украина неоднократно наносила удары по КТК. В декабре 2025 года МИД Казахстана выразил протест Киеву. В ведомстве уточнили, что этот случай стал третьим актом агрессии, направленным против гражданского объекта, работа которого осуществляется в соответствии с нормами международного права.

Посол России в республике Алексей Бородавкин заявил, что такие действия Киева направлены на подрыв сотрудничества России с Казахстаном.

