Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:34, 27 марта 2026

В Москве наступил самый теплый день

Синоптик Леус: 27 марта в Москве оказалось самым теплым днем с начала года
Елизавета Городищева

Фото: Кристина Соловьёва / РИА Новости

Пятница, 27 марта, оказалась самым теплым днем в Москве с начала года. Об этом в Telegram-канале сообщил главный специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

К 15 часам температура воздуха на базовой метеостанции города, ВДНХ, достигла отметки плюс 14 градусов. До этого в лидерах с результатом плюс 13,8 градуса был день 13 марта.

Земля продолжает прогреваться: точное значение сегодняшнего максимума станет известно после 21 часа, когда будут сняты максимальные показания термометров.

Ранее синоптик Михаил Леус предсказал, что в ближайшие дни в Москве и области ожидается аномально теплая погода, которая будет сопровождаться небольшими дождями. Снега этой весной не ожидается.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok