В Москве наступил самый теплый день

Синоптик Леус: 27 марта в Москве оказалось самым теплым днем с начала года

Пятница, 27 марта, оказалась самым теплым днем в Москве с начала года. Об этом в Telegram-канале сообщил главный специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

К 15 часам температура воздуха на базовой метеостанции города, ВДНХ, достигла отметки плюс 14 градусов. До этого в лидерах с результатом плюс 13,8 градуса был день 13 марта.

Земля продолжает прогреваться: точное значение сегодняшнего максимума станет известно после 21 часа, когда будут сняты максимальные показания термометров.

Ранее синоптик Михаил Леус предсказал, что в ближайшие дни в Москве и области ожидается аномально теплая погода, которая будет сопровождаться небольшими дождями. Снега этой весной не ожидается.