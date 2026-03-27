
19:08, 27 марта 2026Россия

В российском регионе ребенок поиграл с кошкой и заразился смертельным вирусом

В Башкирии ребенок поиграл с кошкой и заразился бешенством
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Oxana Oliferovskaya / Shutterstock / Fotodom

В Башкирии девятилетний ребенок поиграл с кошкой и заразился смертельным вирусом бешенства. Об этом сообщает врач-эпидемиолог Республиканской инфекционной больницы Надежда Байметова, ее слова приводит «Башинформ».

«Случай произошел в Стерлитамакском районе. Ребенок играл с уличной кошкой. После укуса семья не сразу обратилась за медицинской помощью», — пояснила она.

В больницу они поехали только тогда, когда рана начала гноиться. Инкубационный период вируса уже прошел, поэтому ребенка спасти не удалось.

Ранее стало известно, что в трех районах Омской области ввели карантин по бешенству. Меры затронули Марьяновский, Азовский и Омский районы региона. Бешенство зафиксировано в поселке Марьяновка, деревне Роза Долина, а также поселке Горячий Ключ.

    Последние новости

    США и Израиль атаковали ядерный комплекс с тяжеловодным реактором в Иране

    США и Израиль атаковали завод по производству уранового концентрата в Иране

    «Жаль быть такой глупой в 50 лет». Медведев напомнил Каллас об истории Эстонии после ее слов о принадлежности Донбасса

    В Москве спасли съевшего наполнитель для кошачьего туалета бигля

    Спутника найденной в братской могиле в Таиланде россиянки арестовали

    Появились новые подробности о поиске пропавших на Волге подростков

    Мужчина помог любовнице расправиться с ее свекровью

    Роднина сравнила жизнь в России и СССР

    Зендея в платье с декольте до пупка появилась на премьере фильма

    В российском регионе ребенок поиграл с кошкой и заразился смертельным вирусом

    Все новости
