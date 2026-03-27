В сети появились снимки Самойловой с мужчиной в постели

В сети появились фото Оксаны Самойловой с неизвестным мужчиной в постели

Фан-клуб российской блогерши и бизнесвумен Оксаны Самойловой показал ее фото с неизвестным мужчиной в откровенном виде. Кадры появились в Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) поклонников.

На одном из размещенных снимков 37-летняя инфлюэнсерша была запечатлена в постели. Рядом со звездой лежал накачанный мужчина с голым торсом. На другом фото Самойлова сидела на пуфе, демонстрируя оголенного незнакомца, который готовил на кухне.

По словам пользователей сети, данные кадры сгенерированы с помощью ИИ. «До чего дошел прогресс», — говорится в подписи.

Ранее в марте Самойлова показала результат кардинальной смены имиджа. Звезда с микрофоном «Муз-ТВ» в руках предстала с короткой стрижкой, уложенной пышными кудрями в стиле афро.