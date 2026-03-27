В США сообщили о возможной отправке дополнительных сил на Ближний Восток

США могут дополнительно отправить на Ближний Восток до 10 тысяч солдат. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источник в Пентагоне.
По информации издания, целью возможной отправки дополнительных сил является расширение военных возможностей США.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США и Израиль сейчас понимают, что заблуждались в возможности проведения быстрой операции против Ирана. По словам Лаврова, неспровоцированная агрессия против Исламской Республики не могла остаться без реакции, страна вынуждена защищаться.