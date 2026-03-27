04:00, 27 марта 2026Мир

В стране ЕС призвали закупать энергоресурсы в России на фоне кризиса

Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Словения рискует оказаться в затруднительном положении из-за конфликта на Ближнем Востоке, поэтому стоит задуматься о закупке энергоресурсов в России. Такое заявление сделал председатель парламентской партии Resnica европейской страны Зоран Стеванович по итогам заседания Совбеза, посвященного энергетическому кризису, передает ТАСС.

«Мы довольно сильно зависим от поставок природного газа из Катара. Тем более что сейчас их объем сократился до 5 процнтов. Мы знаем, что у нас нет запасов газа, что мы являемся одним из трех членов ЕС, не имеющих запасов природного газа, и что этот природный газ также может резко повлиять на цену электроэнергии», — предупредил политик.

По его словам, стране точно нужно снижать акцизные сборы и начинать вести переговоры с российской стороной, поскольку Словения «обменяла зависимость от России на зависимость от Америки».

«Брюссель запрещает нам любое смягчение санкций в отношении импорта из России. Поэтому нас не ждут хорошие времена, если не займемся этим немедленно», — заключил Стеванович.

Ранее Филиппины стали первой страной, которая на фоне иранского конфликта объявила чрезвычайное положение (ЧП) из-за дефицита энергоресурсов. Там ввели меры по энергосбережению, субсидированию топлива, снижению транспортных расходов, меры против спекуляций при поставках нефтепродуктов.

