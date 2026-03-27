ВС России нанесли удар по «Нафтогазу» в Полтавской области

Военкор Поддубный: ВС России нанесли удар по «Нафтогазу» в Полтавской области

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по газодобывающей инфраструктуре Полтавской области. Об этом сообщил военкор Евгений Поддубный в Telegram.

«Как стало известно, основной удар пришелся на технологические узлы, обеспечивающих разделение потока на сухой газ, конденсат и воду», — написал он.

Объект принадлежит «Нафтогаз Украина» и находится в поселке Котельва Полтавской области.

Ранее на Украине заявили о запуске Россией 999 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) типа «Герань» за сутки. В ночь на 24 марта ВС России нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины.