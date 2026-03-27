Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:05, 27 марта 2026Бывший СССР

ВС России нанесли удар по «Нафтогазу» в Полтавской области

Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по газодобывающей инфраструктуре Полтавской области. Об этом сообщил военкор Евгений Поддубный в Telegram.

«Как стало известно, основной удар пришелся на технологические узлы, обеспечивающих разделение потока на сухой газ, конденсат и воду», — написал он.

Объект принадлежит «Нафтогаз Украина» и находится в поселке Котельва Полтавской области.

Ранее на Украине заявили о запуске Россией 999 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) типа «Герань» за сутки. В ночь на 24 марта ВС России нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok