За избиение беззащитной капибары арестовали восемь человек

В Рио-де-Жанейро, Бразилия, арестовали восьмерых человек, которые избили беззащитную капибару палками и металлическими прутьями. Об этом сообщает The Guardian.

Нападение произошло ранним утром в субботу, 21 марта, в районе Илья-ду-Говернадор и попало на камеры видеонаблюдения. По словам следователя Фелипе Санторо, преступники — включая двух несовершеннолетних — были опознаны по записям и арестованы в тот же день. Полицейский назвал избиение жестоким и шокирующим преступлением. Он подчеркнул, что животное не представляло никакой угрозы, но было атаковано умышленно.

Пострадавшего 65-килограммового самца капибары доставили в Центр помощи диким животным при университете Эстасио. Ветеринар Жеферсон Пирес, который лечит диких зверей уже 22 года, признался, что никогда не сталкивался с такой степенью жестокости. По его словам, у животного диагностирована черепно-мозговая травма, внутреннее кровотечение вокруг левого глаза и множественные повреждения спины. Состояние капибары оценивается как тяжелое, но ветеринары надеются на улучшение.

Ранее сообщалось, что в Таиланде полиция арестовала мужчину, который забрался в вольер к карликовому бегемоту по кличке Му-Денг, ставшему звездой соцсетей. Нарушитель провел внутри около двух минут, пока его не заметили сотрудники.