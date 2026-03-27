06:10, 27 марта 2026

Женщина забеременела от давшего обет безбрачия монаха и обвинила его в издевательствах

Тайский монах завел любовницу и попытался заставить ее сделать аборт
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Ploy Phutpheng / SOPA Images / LightRocket via Getty Images

В Таиланде давший обет безбрачия буддийский монах из провинции Мукдахан завел любовницу и попытался заставить ее сделать аборт. Об этом пишет The Thaiger.

Скандал разразился после того, как пострадавшая выложила в сеть пост об издевательствах со стороны священнослужителя. Она рассказала, что состояла в любовной связи с монахом, и опубликовала фотографии, на которых они держатся за руки. Кроме того, женщина выложила снимок УЗИ, подтверждавший, что она забеременела.

По словам тайки, после известия о беременности, монах стал хуже к ней относиться и требовать, чтобы она сделала аборт. Пост стал вирусным. Вскоре некоторые жители провинции опознали монаха по характерным татуировкам на руках. По их мнению, это был 39-летний Анупон из храма в районе Кхамча-и.

Журналисты наведались туда и поговорили с мужчиной. Он заявил, что с момента принятия сана не вступал в отношения с женщинами. Анупон также сказал, что шокирован шумихой, но признал, что монах с фотографий действительно похож на него. Кроме того, монах заявил, что собирается обратиться в полицию в связи со скандалом.

Однако вскоре журналисты узнали, что Анупон сложил с себя сан и уехал из монастыря. Больше он не общался со СМИ, а его бывшие собратья отказались комментировать случившееся. Такое поведение мужчины убедило пользователей сети, что пострадавшая рассказала правду.

Ранее сообщалось, что в Таиланде настоятель крупного буддийского храма из провинции Нонтхабури завел шесть любовниц. В итоге высокопоставленному священнослужителю пришлось отказаться от сана.

