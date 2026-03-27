Жилье в зарубежной столице начали распродавать по ценам прошлых лет

Kalinka: Жилье в Абу-Даби начали распродавать по ценам 2022-2023 годов

Жилье в столице Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Абу-Даби начали распродавать по ценам прошлых лет. Резкое снижение стоимости недвижимости в зарубежном мегаполисе объяснил управляющий партнер агентства недвижимости Kalinka в регионе Денис Баранников-Харламов, пишет РИА Новости.

Эксперт пояснил, что владельцы жилья стали переживать из-за военного конфликта на Ближнем Востоке и решили как можно быстрее избавиться от объектов.

«Сейчас можно купить у людей, которые запаниковали, у которых что-то с бизнесом произошло, недвижимость по цене 2022-2023 года. Это на 25-30 процентов дешевле, чем покупать квартиру в новом здании сейчас», — уточнил Баранников-Харламов. Однако доля таких лотов на рынке Абу-Даби сейчас небольшая — около 7-8 процентов.

Из-за конфликта в Иране Дубай и Абу-Даби также оказались под угрозой экологической катастрофы. Эксперты рассказали, что попадание по танкерам вблизи ОАЭ уже есть, однако пока неизвестно, разгерметизировались ли резервуары с топливом и попали ли нефтепродукты в акваторию.