«Лента.ру»: ВСУ массово расстреливали жителей Селидово при отступлении

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) при отступлении из населенного пункта Селидово на территории Донецкой народной республики (ДНР) осенью 2024 года расстреливали гражданских. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» рассказал местный житель Евгений.

По его словам, такая судьба, в частности, постигла его соседей по многоквартирному дому.

«Тут везде братские могилы (...). Пока Покровск (Красноармейск) был под Украиной, оттуда к нам приезжал коммерсант, возил хлеб. Жена пошла к нему [незадолго до отступления] — а там семь или восемь трупов. Их убили выстрелами в упор», — рассказал 83-летний мужчина.

Он добавил, что украинские солдаты нередко называли оставшихся в городе жителей «ждунами» и устраивали облавы на предмет связей с Россией. При этом, по словам пенсионера, так поступали отнюдь не все из них.

«Снимали тут квартиру этажом выше двое украинских контрактников. Давно, еще за год до прихода русских. Однажды постучались и попросили запереться. Ничего не объяснили. А потом по дому начали ходить другие солдаты. Ломали прикладами двери, кричали, что мы наводим российскую артиллерию. Многим тогда сильно досталось», — объяснил Евгений.

Ранее стало известно, что США оказывают давление на украинское правительство с целью передать Донбасс под контроль России. При этом президент страны Владимир Зеленский и его окружение по-прежнему категорически отвергают любые территориальные уступки.