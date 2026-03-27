Жители приграничья в России столкнулись с новой проблемой из-за перебоев с электричеством

Жители приграничья в России столкнулись с новой проблемой из-за перебоев с электричеством. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о задержках записи к врачу из-за потери электроэнергии. Подробный комментарий приводится в его Telegram-канале.

По его данным, сейчас время ожидания записи к врачу составляет 15–20 минут. Гладков счел возмущение граждан обоснованным.

«Есть проблема записи через телефон 122, есть проблема с работой центра обработки данных. Она возникла после большого количества отключений и потери электроэнергии. Сейчас идут восстановительные работы», — пояснил глава приграничного региона.

Накануне Белгородская область подверглась очередному ракетному обстрелу со стороны Украины. Повреждения тогда получили объекты электроэнергетики.

В Минобороны России разъяснили, что в ночь с 26 на 27 марта средства ПВО сбили 85 украинских беспилотников.