Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:10, 27 марта 2026Россия

Жители приграничья в России столкнулись с новой проблемой из-за перебоев с электричеством

Гладков: Жители Белгородской области заявили о задержках записи к врачу
Майя Назарова

Фото: Петр Кассин / Коммерсантъ

Жители приграничья в России столкнулись с новой проблемой из-за перебоев с электричеством. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о задержках записи к врачу из-за потери электроэнергии. Подробный комментарий приводится в его Telegram-канале.

По его данным, сейчас время ожидания записи к врачу составляет 15–20 минут. Гладков счел возмущение граждан обоснованным.

«Есть проблема записи через телефон 122, есть проблема с работой центра обработки данных. Она возникла после большого количества отключений и потери электроэнергии. Сейчас идут восстановительные работы», — пояснил глава приграничного региона.

Накануне Белгородская область подверглась очередному ракетному обстрелу со стороны Украины. Повреждения тогда получили объекты электроэнергетики.

В Минобороны России разъяснили, что в ночь с 26 на 27 марта средства ПВО сбили 85 украинских беспилотников.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok