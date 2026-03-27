Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
13:30, 27 марта 2026

Журова рассказала о помощи США в допуске России к Олимпиаде-2028

Анастасия Борисова
Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова рассказала о помощи США в допуске России к Олимпийским играм 2028 года. Ее слова приводит ТАСС.

Журова заявила, что американцы заинтересованы и очень хотят участия России. «Они сказали, что от себя проявят максимум возможных сигналов. Я думаю, что там [в США] никто не будет с этим спорить», — подчеркнула она, добавив, что намерена затронуть этот вопрос и на встречах с представителями администрации США.

Олимпийские игры 2028 года примет Лос-Анджелес. Соревнования пройдут с 14 по 30 июля.

В конце февраля 2022 года большинство спортивных организаций отстранили россиян от турниров по рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК). Некоторые атлеты получили возможность выступать на мировой арене в нейтральном статусе, часть россиян сменила гражданство и представляет другие страны. Президент МОК Кирсти Ковентри заявила, что сроков принятия решения по полноценному допуску россиян нет.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok