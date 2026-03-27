Журова рассказала о помощи США в допуске России к Олимпиаде-2028

Депутат Журова заявила, что США хотят участия России в Олимпиаде-2028

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова рассказала о помощи США в допуске России к Олимпийским играм 2028 года. Ее слова приводит ТАСС.

Журова заявила, что американцы заинтересованы и очень хотят участия России. «Они сказали, что от себя проявят максимум возможных сигналов. Я думаю, что там [в США] никто не будет с этим спорить», — подчеркнула она, добавив, что намерена затронуть этот вопрос и на встречах с представителями администрации США.

Олимпийские игры 2028 года примет Лос-Анджелес. Соревнования пройдут с 14 по 30 июля.

В конце февраля 2022 года большинство спортивных организаций отстранили россиян от турниров по рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК). Некоторые атлеты получили возможность выступать на мировой арене в нейтральном статусе, часть россиян сменила гражданство и представляет другие страны. Президент МОК Кирсти Ковентри заявила, что сроков принятия решения по полноценному допуску россиян нет.