Росавиация: Аэропорты Бугульмы, Казани, Нижнекамска и Уфы ограничили полеты

Более десяти российских аэропортов ввели ограничения на полеты, об этом сообщает Росавиация.

Так, в 04:42 ограничения ввели в петербургском аэропорту Пулково, в 4:55 стало известно о закрытии воздушного пространства в воздушных гаванях Волгограда, Иваново, Пскова и Саратова, позднее в Волгограде ограничения были сняты.

В 05:29 сообщалось, что ограничения ввели аэропорты Бугульмы, Казани, Нижнекамска, Оренбурга, Самары и Уфы, в 05:41 — Орска.

Таким образом, на данный момент не принимают и не выпускают рейсы в целях обеспечения безопасности 11 российских аэропортов.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на 28 марта атаковали Ленинградскую область, там сбили 15 беспилотников. Также взрывы были слышны в районе города Вязьма Смоленской области, а также в Чапаевске и Новокуйбышевске Самарской области. В Ярославле обломки дрона рухнули рядом с жилым домом, местные жители сообщали о громких звуках.