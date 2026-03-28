06:00, 28 марта 2026

Политолог высказался об истощении военного бюджета Киева

Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Hannah Beier / Getty Images

На какое-то время денег на Украине не будет, но Европа обязательно продолжит спонсировать страну, убежден политолог Дмитрий Журавлев. Таким образом он высказался в беседе с «Лентой.ру» о сообщениях об истощении военного бюджета Киева.

Ранее Bloomberg со ссылкой на оценки украинских и зарубежных официальных лиц сообщило, что Украина рискует остаться без финансирования для ведения боевых действий в ближайшие два месяца. По данным источников, располагающих конфиденциальной информацией, Киеву сможет покрывать текущие расходы только до июня.

«Европа обязательно будет их спонсировать, но пока непонятно как, потому что пока они с Будапештом торгуются, что венграм дадут европейский кредит, если они не будут голосовать против кредита Украине. Доторгуются или не доторгуются — непонятно, потому что в Венгрии идет подготовка к выборам, и это очень важно, тем более действующее правительство поддерживает [президент США Дональд] Трамп, а европейцы поддерживают оппозицию. В этой ситуации венгры за транш Украине голосовать не будут, они тогда с Трампом поссорятся, а им это неинтересно», — поделился политолог.

Поэтому, считает Журавлев, на какое-то время денег на Украине не будет. Однако никто не мешает Европе продавать Киеву товары в кредит без оформления какого-то стратегического транша, указал эксперт. При этом, какие будут проценты украинской стороне неинтересно, так как никто никому ничего отдавать не собирается, добавил он.

«При этом оружие будет американское. Европейское пока слабовато. Но Америка здесь просто денег поимеет и больше ничего, ввязываться всерьез она не будет, а вот немцы, французы, англичане — будут. Другой вопрос, что уже есть итальянцы, которые говорят: "А может не надо?" — а Италия по размерам экономики равна франции сегодня», — рассказал политолог.

Процесс «некормления» Украины нарастает, но до того, чтобы она начала «пухнуть с голоду», еще очень далеко, полагает собеседник «Ленты.ру».

«Хватит им бюджетных денег, не хватит. Своих тугриков они могут выпустить бесконечное количество. Для оплаты рабочим на военных заводах этого хватит», — заключил он.

До этого издание «Украинская правда» заявило, что Украина может получить дополнительные средства финансирования через программу создания совместных предприятий Build with Ukraine. Таким образом, как указано в статье, Киев якобы сможет избавиться от мнения о том, что украинцы живут за счет европейских налогоплательщиков.

