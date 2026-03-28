Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:47, 28 марта 2026Мир

Дмитриев предупредил Европу об «оглушительном будильнике»

Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Yves Herman / File Photo / Reuters

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев предупредил Европейский союз (ЕС) о «будильнике» из-за энергетического кризиса. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Х.

«Осознание энергетического кризиса в ЕС постепенно начинает доходить до людей. Это похоже на то, как если бы кто-то нажал кнопку "отложить" на оглушительно громком будильнике — он прекрасно понимает, что проблема существует, но пока не готов с ней справиться», — сказал он.

Чиновник также предложил европейским бюрократам чаще читать его посты, чтобы «лучше представлять масштабы шока».

Ранее Дмитриев посоветовал главе дипломатии ЕС Кае Каллас читать книги вместо комиксов. «Сторонница войны Кая хочет, чтобы конфликт продолжался. Ей стоит читать мирные книги, а не комиксы Marvel», — отметил он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok