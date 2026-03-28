Дмитриев: Осознание ЕС энергокризиса похоже на отложенный будильник

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев предупредил Европейский союз (ЕС) о «будильнике» из-за энергетического кризиса. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Х.

«Осознание энергетического кризиса в ЕС постепенно начинает доходить до людей. Это похоже на то, как если бы кто-то нажал кнопку "отложить" на оглушительно громком будильнике — он прекрасно понимает, что проблема существует, но пока не готов с ней справиться», — сказал он.

Чиновник также предложил европейским бюрократам чаще читать его посты, чтобы «лучше представлять масштабы шока».

Ранее Дмитриев посоветовал главе дипломатии ЕС Кае Каллас читать книги вместо комиксов. «Сторонница войны Кая хочет, чтобы конфликт продолжался. Ей стоит читать мирные книги, а не комиксы Marvel», — отметил он.