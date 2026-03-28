18:00, 28 марта 2026Мир

Конфликт на встрече G7 объяснили нелюбовью США и Европы друг к другу

Марк Успенский
Фото: Stephanie Lecocq / Pool / Reuters

Политолог Владимир Брутер объяснил конфликт государственного секретаря США Марко Рубио и зампредседателя Европейской комиссии (ЕК) Каи Каллас нелюбовью США и Европы друг к другу. Своим мнением эксперт поделился с газетой «Взгляд».

Специалист Международного института гуманитарно-политических исследований назвал разногласия на встрече G7 рабочим моментом. Он считает, что спор является маркером отсутствия единого трансатлантического подхода по урегулированию конфликта на Украине. «Стороны откровенно не любят друг друга. Но эта личная неприязнь вряд ли перерастет в немедленный разрыв рабочих связей», — отметил Брутер.

Политический обозреватель обратил внимание, что Рубио своей угрозой выйти из процесса украинского урегулирования продемонстрировал несгибаемость Вашингтона под прессингом ЕК. Американская администрация считает, что Украина должна пойти на территориальные уступки, в том числе выйти из Донбасса, чтобы завершилась активная фаза боевых действий. Однако для Каллас это неприемлемо, так как подобный сценарий, с точки зрения Брюсселя, оставляет России возможность для дальнейшего давления и не решает проблему безопасности Европы.

«Министр иностранных дел России Сергей Лавров в недавнем интервью французскому телевидению прямо обозначил, что даже при реализации "стамбульских договоренностей" многие вопросы, включая статус русского языка, останутся за скобками и их придется договаривать с Киевом. Европа это прекрасно понимает и не готова принимать такой "замороженный" конфликт как окончательное урегулирование», — добавил Брутер.

Ранее стало известно, что во время совещания руководителей внешнеполитических ведомств стран-участниц «Группы семи» Каллас раскритиковала вашингтонскую администрацию за то, что она не проявляет достаточной жесткости в отношении Москвы. В ответ на это раздраженный госсекретарь Соединенных Штатов заявил на повышенных тонах, что Америка делает все возможное, чтобы положить конец украинскому конфликту.

