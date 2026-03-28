Раскрыта возможность привлечения рабочих из КНДР в Россию

РФ может использовать опыт соглашений КНДР и Белоруссии для привлечения рабочих

Опыт сотрудничества Белоруссии и КНДР, в частности, заключение 26 марта Договора о дружбе и сотрудничестве между странами, в перспективе может быть использован и российским руководством для заключения соглашений об экономическом партнерстве. С такой оценкой выступили опрошенные «Лентой.ру» эксперты, пожелавшие остаться анонимными.

По мнению собеседников издания, позиция Минска по отношению к санкциям Запада может позволить им пойти на риск с заключением соглашения о привлечении северокорейских рабочих и гражданских специалистов. В случае успеха подобного эксперимента и отсутствия санкций против белорусского руководства такой опыт может быть использован и Москвой.

«Вопрос в том, насколько Лукашенко готов этот "ящик Пандоры" отковырнуть», — резюмировал один из собеседников.

При этом источник «Ленты.ру» отметил, что опыт привлечения северокорейских военных к разминированию приграничных районов Курской области после их освобождения от Вооруженных сил Украины весной 2025 года не является привлечением рабочей силы, поскольку речь шла о военнослужащих и выполнении поставленных военным руководством задач. Он подчеркнул, что саперы из КНДР не являлись наемными рабочими, выполняли задачи в рамках Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Северной Кореей 2024 года и не получали вознаграждения за выполнение интернационального долга. По мнению собеседника, эти обстоятельства позволили Москве избежать санкций за сотрудничество с Северной Кореей в данной сфере.

23 марта президент России Владимир Путин пообещал в поздравлении лидеру КНДР Ким Чен Ыну в честь его переизбрания на высший государственный пост продолжить развитие партнерства с Северной Кореей. Российский лидер также высоко оценил личный вклад Ким Чен Ына в развитии союзнических связей.