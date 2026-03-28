11:01, 28 марта 2026Мир

Мерц пересказал разговор с Трампом о желании узнавать о действиях США не из газет

Дмитрий Воронин

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что администрация президента США Дональда Трампа и сам глава Соединенных Штатов согласились с тем, что конфликт вокруг Ирана не является войной НАТО. В ходе дискуссии, организованной газетой FAZ, глава правительства ФРГ высказал мнение о том, что нынешние действия американцев на Ближнем Востоке не ведут к миру, а являются «серьезной эскалацией с открытым исходом». Об этом сообщает ТАСС.

Рассказав о своем недавнем телефонном разговоре, который протекал «не без противоречий», Мерц поделился, что якобы увязал в нем помощь, которая нужна Трампу, с желанием узнавать о планах и действиях США «не впоследствии через газеты». Сам Трамп, по словам Мерца, несколько раз повторил, что не нуждается в НАТО.

На днях американский президент заочно ответил главе немецкого правительства, который уже не раз давал соответствующие комментарии о ситуации вокруг Ирана. «Когда я услышал, как канцлер Германии заявил: "Это не наша война", по поводу Ирана, я сказал: "Ну, знаете ли, Украина — тоже не наша война"», — подчеркнул Трамп.

Как пишут СМИ, он рассматривает планы радикально реформировать НАТО по принципу «плати за игру», в результате чего участников альянса можно будет отстранять от участия в принятии ключевых решений, если те не доведут свои расходы на оборону до пяти процентов ВВП.

