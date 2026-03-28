10:59, 28 марта 2026Бывший СССР

«Страна.ua»: Зеленский может потерять контроль над властью из-за кризиса в Раде
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ukrainian Presidentia / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Владимир Зеленский рискует утратить контроль над вертикалью власти на Украине из-за назревшего парламентского кризиса, пишет издание «Страна.ua».

«Контроль над действующим кабмином, сформированным под руководством Андрея Ермака, является гарантией сохранения контроля Зеленского над вертикалью власти. При этом в самом парламенте Зеленский в значительной степени потерял контроль даже над своей фракцией», — говорится в материале.

Депутаты Верховной Рады, бойкотируя законопроекты, выдвигаемые правительством, могут побудить Зеленского к переформированию кабмина. Если нынешнее правительство уйдет в отставку, то для Зеленского это будет означать потерю контроля и его фактической власти.

Ранее депутат Верховной Рады Даниил Гетманцев обвинил нового министра обороны Украины Михаила Федорова в коррупционных схемах и провале борьбы с принудительной мобилизацией.

