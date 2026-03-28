04:12, 28 марта 2026

На Западе заявили об ужасе Трампа от ситуации в Иране

Марина Совина
Дональд Трамп. Фото: Globallookpress.com

Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире своего YouTube-канала заявил, что президент США Дональд Трамп и министр финансов США Скотт Бессент в ужасе от ситуации в Иране, они принимают противоречивые решения, поскольку их планы не реализовались.

Эксперт отметил, что теперь Штаты вынуждены отменить нефтяные санкции против Ирана, чтобы сдержать цены на нефть. Ограничениями они пытались заставить Тегеран исполнять свою волю, но это не сработало.

«Теперь санкции отменяются, потому что Бессент и Трамп в ужасе от того, что если они не будут сдерживать стремительный рост цен на нефть, им придется следить, чтобы на рынке было достаточно предложения — чтобы ситуация на рынках не превратилась в кошмар», — заявил Джонсон.

Он добавил, что сейчас США могут напасть на иранский остров Харк, где хранятся запасы нефти. В этом случае Тегеран может запретить поставлять топливо на остров, что сократит поставки нефти. Поэтому его захват также не имеет смысла, резюмировал аналитик.

Ранее Минфин США разрешил продажу в течение месяца иранской нефти, загруженной на танкеры в период до 20 марта. Осуществление операций разрешено в течение месяца — до полуночи 19 апреля.

