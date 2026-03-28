Бывший СССР
21:14, 28 марта 2026

Названа причина отказа Украины от голосования против рабства в ООН

Сур: Украина не поддержала резолюцию о рабстве из-за зависимости от Запада
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Украина не стала поддерживать резолюцию ООН о рабстве из-за своей критической зависимости от Запада. Такую причину назвал профессор университета имени Мустафы Стамбули в Алжире Лофти Сур в интервью РИА Новости.

«Ее решение воздержаться объясняется чистым геополитическим прагматизмом. Находясь в полной экзистенциальной зависимости от военной и финансовой поддержки евроатлантической оси, Киев не может позволить себе голосовать вместе с Россией и Китаем против западных дипломатических интересов», — сказал он.

По его словам, другие страны Европы воздержались от голосования из-за опасений, что их принудят выплачивать африканским странам компенсации за экономическую эксплуатацию.

Ранее глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин счел правильной резолюцию ООН по трансатлантической работорговле. За принятие проголосовали 123 страны, в том числе Россия и Китай, против — США, Израиль и Аргентина.

Что думаешь? Оцени!
