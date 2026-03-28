02:13, 28 марта 2026

Девочка из Дагестана прочитала Путину стихотворение о единстве народов России
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости / POOL

Девочка из Дагестана Сура Шахмарданова прочитала президенту России Владимиру Путину стихотворение о единстве народов России. Об этом пишет РИА Новости.

Девочка выступила во время торжественного открытия обновленного Азербайджанского государственного театра в Дербенте.

«Год единства народов России — вот это да! Как только президент объявил свой указ, повсюду празднует великая страна», — рассказал ребенок.

Путин поблагодарил Шахмарданову за стихотворение и похлопал в ладоши.

Ранее Путин позвонил по телефону десятилетней Варваре Смахтиной из Москвы, мечту которой исполнил в рамках акции «Елка желаний».

