Девочка из Дагестана прочитала Путину стихотворение о единстве народов России

Девочка из Дагестана Сура Шахмарданова прочитала президенту России Владимиру Путину стихотворение о единстве народов России. Об этом пишет РИА Новости.

Девочка выступила во время торжественного открытия обновленного Азербайджанского государственного театра в Дербенте.

«Год единства народов России — вот это да! Как только президент объявил свой указ, повсюду празднует великая страна», — рассказал ребенок.

Путин поблагодарил Шахмарданову за стихотворение и похлопал в ладоши.

Ранее Путин позвонил по телефону десятилетней Варваре Смахтиной из Москвы, мечту которой исполнил в рамках акции «Елка желаний».