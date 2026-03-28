Спецпредставитель Путина отреагировал на видео с мобилизацией американца на Украине

Марина Совина

Фото: Сергей Савостьянов / РИА Новости

Спецпредставитель президента России Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев прокомментировал ролик с насильственной мобилизацией американца на Украине. На эту тему он высказался в соцсети X.

На опубликованном в сети видео сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) избивают мужчину, который на английском языке кричит им, что он американец.

«Подходы к вербовке в украинскую армию, не освещаемые традиционными СМИ: американец испробовал их на себе», — написал Дмитриев.

Ранее в Одессе военкомы мобилизовали мужчину, который ехал на собственную свадьбу, а в Виннице сотрудники ТЦК насильно затолкали в свою машину украинца во время минуты молчания.

