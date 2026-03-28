В Германии признали неизбежность территориальных уступок Украины в пользу России

Украине придется отказаться от территорий при любом сценарии завершения конфликта с Россией. Такое мнение высказал военный эксперт Маркус Райснер в интервью Berliner Zeitung.
«Сегодня при любом реалистичном сценарии Украине придется уступить территорию. Неважно, будет ли это по корейской, немецкой или финской модели», — считает он.
По словам эксперта, Киев совершил огромную стратегическую ошибку, отказавшись от мирных переговоров в 2022 году, когда находился в менее плачевном положении.
В феврале президент Украины Владимир Зеленский отверг возможность территориальных уступок, заявив, что они приведут к расколу украинского общества.