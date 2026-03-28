23:27, 28 марта 2026

В Германии признали неизбежность территориальных уступок Украины в пользу России

BZ: Киев будет вынужден пойти на уступки при любом сценарии завершения конфликта
Марина Совина (ночной редактор)
Украине придется отказаться от территорий при любом сценарии завершения конфликта с Россией. Такое мнение высказал военный эксперт Маркус Райснер в интервью Berliner Zeitung.

«Сегодня при любом реалистичном сценарии Украине придется уступить территорию. Неважно, будет ли это по корейской, немецкой или финской модели», — считает он.

По словам эксперта, Киев совершил огромную стратегическую ошибку, отказавшись от мирных переговоров в 2022 году, когда находился в менее плачевном положении.

В феврале президент Украины Владимир Зеленский отверг возможность территориальных уступок, заявив, что они приведут к расколу украинского общества.

    Последние новости

    «Важнейший» самолет США оказался поврежден при ударе Ирана

    Google перепутала Белый дом с островом Эпштейна

    Москвичам сообщили об аномальной погоде в начале апреля

    Над российским городом прогремели сильные взрывы

    Хуситы поставили Израилю ультиматум

    Россиянин выиграл миллион рублей со ставки

    Стало известно о конфискации многомиллионного состояния умершего экс-мэра Вологды

    Орбан обвинил спецслужбы Украины в вербовке для оппозиции

    В элитном полку ВСУ началась эпидемия

    На украинском складе в Дубае прогремел новый взрыв

    Все новости
