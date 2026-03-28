В США перестали летать самолеты из-за вони в диспетчерском центре

Fox: Аэропорты Вашингтона прекратили полеты из-за запаха в диспетчерском центре

В США второй раз за две недели перестали летать самолеты из-за вони в диспетчерском центре. Были прекращены полеты в аэропортах Вашингтона и соседнего штата Вирджиния. Об этом сообщает Fox8.

Речь идет о диспетчерском центре Потомак в Уоррентоне. Оттуда ведется управление полетами в пяти воздушных гаванях, три из них находятся в столичном регионе, еще два в Вирджинии. Федеральное управление гражданской авиации временно остановило движение в аэропортах Рейган, Даллес и Балтимор в Вашингтоне, а также Шарлоттсвилль и Ричмонд.

Инцидент привел к задержке нескольких вылетов. Это был второй раз в этом месяце, когда аэропортам в регионе пришлось остановить полеты из-за сильного химического запаха на объекте Потомак Предыдущая наземная остановка длилась около часа. Полеты возобновились, когда специалисты подтвердили, что опасности для авиадиспетчеров нет. Что именно стало источником запаха, не уточняется.

23 марта сообщалось, что из аэропорта Ньюарк Либерти в Нью-Йорке, США, эвакуировали сотрудников диспетчерской службы по причине запаха гари из лифта.

