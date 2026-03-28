06:50, 28 марта 2026

Врач-онколог высказался о симптомах рака у Лерчек

Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Перелом позвонков и слепота на один глаз — это нехарактерные для четвертой стадии рака желудка симптомы, сообщил врач-онколог, химиотерапевт «СМ-Клиника» Расул Ахмаев. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что у блогера Лерчек (Валерии Чекалиной), проходящей лечение от рака четвертой стадии, были обнаружены множественные метастазы, на фоне которых ей диагностирован перелом позвонков. Также сообщается, что из-за поражения костей черепа она ослепла на правый глаз и у нее сильный болевой синдром.

По словам доктора, для диагностированной у Лерчек болезни перелом позвонков и слепота на один глаз являются, скорее, частными симптомами. По его словам, на этой стадии рака желудка развиваются асцит (в брюшной полости скапливается жидкость из-за попадания метастазов в брюшину — прим. «Ленты.ру»), прогрессируют слабость, истощение, одновременно усиливаются боли в животе, может развиться кишечная непроходимость.

«Из-за того, что белок поступает в организм в недостаточном количестве, потому что больной просто неспособен питаться в нужном объеме и его тошнит, появляется стойкое ощущение, что нет физических сил. Поэтому больной на четвертой стадии рака желудка чаще всего лежит в постели», — уточнил онколог.

Ранее возлюбленный Лерчек Луис Сквиччиарини раскрыл новые подробности ее лечения. Он рассказал, что Чекалина проходит лучевую и химиотерапию.

