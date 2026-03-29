16:36, 29 марта 2026

Блогерша показала легкий способ преобразить типичный образ миллениала

Блогерша посоветовала миллениалам сменить боковой пробор
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @charlottesworld1/ / TikTok

Блогерша Шарлотта с никнеймом @charlottesworld1 показала легкий способ преобразить типичный образ миллениала. Видео появилось в ее TikTok-аккаунте.

Юзерша предстала перед камерой в облегающем наряде, который назвала униформой представителей данного поколения. Так, она позировала в облегающих черных легинсах, приталенной белой футболке, укороченной облегающей куртке из денима и кроссовках New Balance 327.

При этом автор ролика отметила, что создать более современный образ получится, если заменить облегающую футболку на более свободную модель. Также следует выбрать брюки с широкими штанинами и джинсовую куртку оверсайз. Кроме того, блогерша надела кроссовки New Balance 350 и золотистые украшения и посоветовала отказаться от бокового пробора волос в пользу пробора по центру головы.

«А вот и обновленный образ: за счет нескольких простых изменений он стал более современным, при этом сохранив свою основу. Такой наряд позволяет чувствовать себя значительно комфортнее и увереннее», — заявила юзерша, демонстрируя преображение.

В ноябре 2025 года сообщалось, что молодежь высмеяла миллениалов за их любимую позу для фото.

В свою очередь, в октябре 2025 года пользовательница сети с никнеймом @mumlifeinfullbloom назвала наряд, который указывает на кризис личности 30-летних.

