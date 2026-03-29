Бывшего тренера «Зенита» экстренно госпитализировали перед тренировкой

Бывшего тренера «Зенита» Луческу экстренно госпитализировали в Бухаресте

Главный тренер сборной Румынии Мирча Луческу экстренно госпитализирован в Бухаресте перед тренировкой команды. Об этом Федерация футбола Румынии (FRF) сообщила на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Инцидент произошел во время технического совещания: 80-летний специалист почувствовал недомогание, ему оказали первую помощь на месте, после чего две бригады скорой доставили его в больницу для обследования.

По данным Федерации футбола Румынии (FRF), состояние Луческу стабилизировалось благодаря оперативным действиям медиков, однако он остается под наблюдением. Португальское издание A Bola со ссылкой на источники в FRF сообщило о возможной остановке сердца.

В январе 2026 года Луческу уже попадал в больницу из-за осложнений сердечно-сосудистых заболеваний на фоне простуды. В 2009 году специалист перенес экстренную операцию на сердце с установкой стента.

Румын также работал в петербургском «Зените» с 2016 по 2017 год. При нем клуб выиграл Кубок России и занял третье место в Российской премьер-лиге.