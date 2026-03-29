Еще один российский регион подвергся атаке

Слюсарь: В двух районах Ростовской области уничтожены беспилотники

Минувшей ночью Ростовская область подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что дроны были уничтожены в Шолоховском и Родионово-Несветайском районах. По словам губернатора, никто не пострадал, но зафиксированы повреждения.

«В результате падения обломков БПЛА в Шолоховском районе в хуторе Чукаринский повреждено остекление окна постройки в домовладении. Возгорания не было», — написал он.

Слюсарь добавил, что на территории области по-прежнему сохраняется опасность атаки беспилотников, призвав жителей соблюдать осторожность.

Ранее жители Смоленска сообщили о взрывах и вспышках в небе на фоне отражения атаки украинских дронов-камикадзе. Взрывы также были слышны в Брянске.