Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
06:47, 29 марта 2026

Еще один российский регион подвергся атаке

Слюсарь: В двух районах Ростовской области уничтожены беспилотники
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Globallookpress.com

Минувшей ночью Ростовская область подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что дроны были уничтожены в Шолоховском и Родионово-Несветайском районах. По словам губернатора, никто не пострадал, но зафиксированы повреждения.

«В результате падения обломков БПЛА в Шолоховском районе в хуторе Чукаринский повреждено остекление окна постройки в домовладении. Возгорания не было», — написал он.

Слюсарь добавил, что на территории области по-прежнему сохраняется опасность атаки беспилотников, призвав жителей соблюдать осторожность.

Ранее жители Смоленска сообщили о взрывах и вспышках в небе на фоне отражения атаки украинских дронов-камикадзе. Взрывы также были слышны в Брянске.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В МИД сделали заявление из-за действий спецслужб США. На россиян активизировали «охоту» по всему миру

    В Британии мужчина въехал в толпу людей

    Еще один российский регион подвергся атаке

    В Кремле высказались о темпах восстановления отношений с США

    Психолог указала на тревожный сигнал перегруженного организма

    В Москве мошенники похитили у пенсионерки 25 миллионов рублей

    В США предсказали появление нового участника конфликта в Иране

    США и Израиль атаковали резервуар с питьевой водой в Иране

    В Кремле отреагировали на визит депутатов Госдумы в США

    Беспилотники ВСУ совершили ночную атаку на Ленинградскую область

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok