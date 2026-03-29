Эстонцы захотели уехать из страны из-за одной проблемы со стороны Украины

Полеты дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над эстонскими городами нервируют местных жителей, так что некоторые из них захотели уехать из страны из-за этой проблемой. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

«Жители Нарвы делятся кадрами пролета дронов, а в сообщениях пишут, что "пора собирать манатки", и рассказывают, как боятся любых громких звуков», — говорится в публикации.

Кроме того, среди эстонцев растет недовольство властями, многие критикуют правительство за то, что оно не препатстсвует пролету БПЛА со стороны Украины в воздушном пространстве страны.