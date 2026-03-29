20:36, 29 марта 2026Мир

МИД Пакистана объявил о месте переговоров США и Ирана

Екатерина Ештокина
Фото: Akhtar Soomro / Reuters

Глава пакистанского МИД Исхак Дар объявил о предполагаемом месте переговоров США и Ирана, которые могут состояться в ближайшие дни. Об этом сообщает ТАСС.

По словам дипломата, встреча представителей двух упомянутых стран пройдет в Исламабаде.

Ранее в марте посредник между США и Ираном раскрыл детали переговоров. Глава пакистанского МИД Исхак Дар заявил, что Соединенные Штаты передали план из 15 пунктов, который обсуждается Ираном.

Он подчеркнул, что Пакистан продолжает прилагать все усилия для обеспечения стабильности в регионе и за его пределами. В свою очередь Турция и Египет выразили свою поддержку этой инициативе, заключил Дар.

