На фото попал уничтоженный иранской ракетой Boeing E-3 Sentry

Появилось фото уничтоженного иранской ракетой Boeing E-3 Sentry

(Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

В сети появились кадры с уничтоженным в ходе ракетной атаки Ирана на авиабазу в Саудовской Аравии Boeing E-3 Sentry. Кадрами поделилось издание RT.

«Пользователи пишут, что бортовой номер на снимках соответствует американскому самолету, который в последние недели был замечен на этом объекте», — отмечает СМИ.

«Важнейший» американский самолет E-3 Sentry был поврежден при ударе Ирана по авиабазе Принц-Султан в Саудовской Аравии. Отмечается, что E-3 Sentry играет ключевую роль в управлении боевым пространством, отслеживании БПЛА.

Также в результате атаки Ирана на авиабазы США в Саудовской Аравии пострадали несколько американских военнослужащих.